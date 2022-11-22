"Азерэнержи": Готовы к осенне-зимнему сезону

На предприятиях ОАО "Азерэнержи" осуществлены мероприятия по подготовке к осенне-зимнему сезону 2022-2023 годов.

На предприятиях ОАО "Азерэнержи" осуществлены мероприятия по подготовке к осенне-зимнему сезону 2022-2023 годов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО.

Для обеспечения страны бесперебойной электроэнергией, расширении экспортных возможностей на энергетических предприятиях проведены плановые ремонтные, ремонтно-восстановительные и реконструкционные работы. Обеспечен необходимый запас топлива. Кроме того, в соответствии с установленными нормами отремонтировано основное и вспомогательное оборудование. Приняты важные меры по улучшению технических показателей на электростанциях.

После оценки выполненных ремонтных работ созданная в “Азерэнержи” Комиссия по реализации соответствующего Плана мероприятий приняла решение о выдаче предприятиям "Паспорта готовности" к осенне-зимнему сезону 2022-2023 годов.