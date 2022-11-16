"Азерэнержи" готовится досрочно сдать подстанцию в Лачыне

ОАО "Азерэнержи" намерено досрочно завершить строительство узловой подстанции "Лачын" в 110/35/10 киловольт.

ОАО "Азерэнержи" намерено досрочно завершить строительство узловой подстанции "Лачын" в 110/35/10 киловольт.

Об этом Report сообщили в ОАО.

Строительство подстанции, фундамент которой был заложен президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 21 сентября, продолжается быстрыми темпами, и, несмотря на то, что прошло менее 2 месяцев, большая часть работ завершена.

На подстанции установлены трансформаторы, завершена большая часть работ на открытом распределительном участке, быстрыми темпами продолжается строительство диспетчерского пункта и инженерного общежития.

Завершены работы на подстанции "Горчу", построенной "Азерэнержи" в другом направлении Лачынского района, а также работы на двухцепной линии электропередачи 110 кВ от Кяльбаджара до Горчу.