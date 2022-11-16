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"Азерэнержи" готовится досрочно сдать подстанцию в Лачыне

"Азерэнержи" готовится досрочно сдать подстанцию в Лачыне ОАО "Азерэнержи" намерено досрочно завершить строительство узловой подстанции "Лачын" в 110/35/10 киловольт.
Энергетика
16 ноября 2022 г. 17:18
Азерэнержи готовится досрочно сдать подстанцию в Лачыне

ОАО "Азерэнержи" намерено досрочно завершить строительство узловой подстанции "Лачын" в 110/35/10 киловольт.

Об этом Report сообщили в ОАО.

Строительство подстанции, фундамент которой был заложен президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 21 сентября, продолжается быстрыми темпами, и, несмотря на то, что прошло менее 2 месяцев, большая часть работ завершена.

На подстанции установлены трансформаторы, завершена большая часть работ на открытом распределительном участке, быстрыми темпами продолжается строительство диспетчерского пункта и инженерного общежития.

Завершены работы на подстанции "Горчу", построенной "Азерэнержи" в другом направлении Лачынского района, а также работы на двухцепной линии электропередачи 110 кВ от Кяльбаджара до Горчу.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Azərenerji” Laçındakı yarımstansiyanı vaxtından əvvəl təhvil verməyə hazırlaşır

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