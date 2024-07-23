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AzərEnerji заменяет в Баку воздушные линии на подземные кабели 

AzərEnerji заменяет в Баку воздушные линии на подземные кабели  10:21
Энергетика
23 июля 2024 г. 11:23
AzərEnerji заменяет в Баку воздушные линии на подземные кабели 

ОАО AzərEnerji заменяет в Баку двухцепные высоковольтные воздушные линии с напряжением 110 кВ, пересекающие дороги в 5 местах над аэропортовским шоссе, шоссе Зых и проспектом 8 Ноября, а также расположенные вдоль дороги в аэропорт, на подземные кабельные линии.

Об этом Report сообщили в AzərEnerji.

Воздушные линии общей протяженностью 5,55 км и 44 крупные анкерные опоры демонтируются и заменяются двухцепными подземными кабелями длиной 33 км.

Отвечающие экологическим требованиям новые линии позволят обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии, предотвратит возможные аварии и инциденты.

Работы планируется завершить в августе.

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Версия на азербайджанском языке Фото“AzərEnerji” Bakıda hava xətlərini yeraltı kabellə əvəzləyir

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