AzərEnerji заменяет в Баку воздушные линии на подземные кабели

10:21

ОАО AzərEnerji заменяет в Баку двухцепные высоковольтные воздушные линии с напряжением 110 кВ, пересекающие дороги в 5 местах над аэропортовским шоссе, шоссе Зых и проспектом 8 Ноября, а также расположенные вдоль дороги в аэропорт, на подземные кабельные линии.

Об этом Report сообщили в AzərEnerji.

Воздушные линии общей протяженностью 5,55 км и 44 крупные анкерные опоры демонтируются и заменяются двухцепными подземными кабелями длиной 33 км.

Отвечающие экологическим требованиям новые линии позволят обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии, предотвратит возможные аварии и инциденты.

Работы планируется завершить в августе.