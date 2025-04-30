"Азерэнержи" планирует завершить первый этап строительства подстанции "Наваи" до конца года

"Азерэнержи" планирует завершить первый этап строительства новой подстанции "Наваи" мощностью 500/330 кВ до конца 2025 года.
Об этом сообщили "Report" в акционерном обществе.
По данным компании, это одна из крупнейших подстанций в республике, которая обеспечит устойчивую и безопасную интеграцию в энергосистему 2 ГВт возобновляемых источников энергии и будет выполнять функцию основной узловой подстанции. От "Наваи" будут проложены высоковольтные линии электропередачи в различные регионы страны.
Строительство новой подстанции и прокладка новых высоковольтных линий в 500 и 330 кВ знаменуют начало нового этапа в системе передачи электроэнергии. Этот проект фактически состоит из двух фаз.
На первом этапе за счет внутренних ресурсов "Азерэнержи" и части средств, выделенных из государственного бюджета, ведется строительство 330 кВ подстанцию, в том числе линии электропередачи в 500 кВ от Наваи до Абшерона, линий в 330 кВ до солнечных электростанций "Билясувар" и "Банке".
Согласно графику, основная часть работ, начатых в сентябре 2024 года, уже выполнена, и планируется завершить строительство первого этапа до конца 2025 года.
На втором этапе финансирование будет предоставляться Всемирным банком. За счет кредита ВБ будет осуществлено строительство 500 кВ подстанции "Наваи", закупка и установка на ней трансформаторов и сопутствующего оборудования, а также построены линии электропередачи в 500 кВ от нее до Мингячевира и 330 кВ - до Алята, Абшерона и Гобу. Реализация этого этапа рассчитана на 3 года.