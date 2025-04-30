"Азерэнержи" планирует завершить первый этап строительства подстанции "Наваи" до конца года

"АзерЭнерджи" планирует завершить первый этап строительства подстанции "Наваи" до конца года

"Азерэнержи" планирует завершить первый этап строительства новой подстанции "Наваи" мощностью 500/330 кВ до конца 2025 года.

Об этом сообщили "Report" в акционерном обществе.

По данным компании, это одна из крупнейших подстанций в республике, которая обеспечит устойчивую и безопасную интеграцию в энергосистему 2 ГВт возобновляемых источников энергии и будет выполнять функцию основной узловой подстанции. От "Наваи" будут проложены высоковольтные линии электропередачи в различные регионы страны.

Строительство новой подстанции и прокладка новых высоковольтных линий в 500 и 330 кВ знаменуют начало нового этапа в системе передачи электроэнергии. Этот проект фактически состоит из двух фаз.

На первом этапе за счет внутренних ресурсов "Азерэнержи" и части средств, выделенных из государственного бюджета, ведется строительство 330 кВ подстанцию, в том числе линии электропередачи в 500 кВ от Наваи до Абшерона, линий в 330 кВ до солнечных электростанций "Билясувар" и "Банке".

Согласно графику, основная часть работ, начатых в сентябре 2024 года, уже выполнена, и планируется завершить строительство первого этапа до конца 2025 года.

На втором этапе финансирование будет предоставляться Всемирным банком. За счет кредита ВБ будет осуществлено строительство 500 кВ подстанции "Наваи", закупка и установка на ней трансформаторов и сопутствующего оборудования, а также построены линии электропередачи в 500 кВ от нее до Мингячевира и 330 кВ - до Алята, Абшерона и Гобу. Реализация этого этапа рассчитана на 3 года.