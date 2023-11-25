"Азерэнерджи": В Кяльбаджаре по сей день введены в эксплуатацию 6 ГЭС

В соответствии со стратегией президента Ильхама Алиева по превращению освобожденных территорий в зону "зеленой энергии", по сегодняшний день ОАО "Азерэнерджи" реконструировало и ввело в эксплуатацию 6 малых гидроэлектростанций (ГЭС) в Кяльбаджарском район

В соответствии со стратегией президента Ильхама Алиева по превращению освобожденных территорий в зону "зеленой энергии", по сегодняшний день ОАО "Азерэнерджи" реконструировало и ввело в эксплуатацию 6 малых гидроэлектростанций (ГЭС) в Кяльбаджарском районе.

Об этом сообщили Report в ОАО "Азерэнерджи".

В ведомстве сообщили, что в 2022 году состоялось открытие ГЭС "Кяльбаджар-1" мощностью 4,4 МВт, а в 2023 году - "Чираг-1" мощностью 8,33 МВт, "Чираг-2" мощностью 3,6 МВт, "Гамышлы" мощностью 6,33 МВт, "Союгбулаг" мощностью 5,3 МВт и "Мейдан" мощностью 3,4 МВт.

В настоящее время в Кяльбаджарском районе ведется строительство еще 4 малых ГЭС. Станции "Ашагы Венг", "Юхары Венг", "Надирханлы" и "Зар" планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.