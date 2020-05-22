​Азербайджанский газ достиг территории Албании

20 мая около 6-7 часов утра в рамках тестового запуска Трансадриатического трубопровода (TAP), построенного для транспортировки азербайджанского газа в Европу, первая партия газа из Азербайджана достигла территории Албании.

Об этом Report сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

"До сих пор Албания не импортировала природный газ и не осуществляла транзит газа через свою территорию. Таким образом, впервые в истории Албании газ доставлен по трубопроводу. Тем самым Албания получила возможность в будущем использовать природный газ для энергоснабжения. Это большое событие и для Албании, и для Евросоюза, и для Азербайджана. Для Азербайджана это уже важное событие с точки зрения поставок газа еще в одну страну", - отметил представитель SOCAR.

Ахмедов сообщил, что в настоящее время Совет директоров ТАР возглавляет SOCAR, и компания держит под контролем работы по проекту ТАР. По его словам, несмотря на распространение пандемии коронавируса, работы по трубопроводу продолжаются в соответствии с графиком.

Представитель SOCAR напомнил, что греческий участок трубопровода уже полностью завершен, проведены все испытания, несколько месяцев назад участок был заполнен техническим газом: "Мы полагаем, что если не произойдет каких-либо чрезвычайных ситуаций в связи с пандемией, в течение этого года все работы по TAP могут быть завершены. До завершения строительных работ на территории Италии остались считанные месяцы. Несмотря на все трудности, мы постараемся завершить работу вовремя. Впервые в истории будет транспортироваться природный газ в Грецию, Италию и другие страны".

Отметим, что по TAP на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Консорциум "Шахдениз" 28 июня 2013 года официально объявил о выборе трубопровода TAP. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (-820 м).

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в 2020 году.

ТАР будет покрывать 33% потребности в газе Болгарии, 20% - Греции, примерно 10,5% - Италии.