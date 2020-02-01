Азербайджанские специалисты задействованы в строительстве комплекса H-oil на НПЗ в Беларуси

Около 150 представителей ООО "Socar Construction" принимают участие в строительстве комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков Мозырского нефтеперерабатывающего завода в Беларуси.

Как сообщает Report cо ссылкой на белорусскую газету "Жыццё Палесся", азербайджанские и турецкие специалисты с большим опытом работы в мировых проектах уже приступили к самому трудоемкому, ювелирному процессу – монтажу трубопроводов высокого давления.

Параллельно с этим на базе ОАО ЭМУ-4 филиала "Белэлектромонтаж" ими продолжается изготовление трубных узлов. Для проведения таких операций допускаются сварщики исключительно высшей квалификации. С учетом сложности проекта, требований, касающихся безопасности эксплуатации будущего комплекса (технологическому оборудованию предстоит работать при температуре свыше 430 градусов по Цельсию и при давлении около 190 Мпа атмосфер), – к исполнению сварных операций заказчиком, Мозырским НПЗ, предъявляются максимально высокие требования.

"При высоком давлении и температуре будет эксплуатироваться около 38 км трубопровода. Они – из специальных сталей, с содержанием хрома, никеля, молибдена. Необходимо сделать около 57 тысяч сварных стыков высокого давления. Важно соблюдать всю технологическую последовательность операций, на сварку некоторых соединений – от начала подготовки стыка до окончательной готовности – может уходить до 72 часов. Каждое сварное соединение тщательно контролируется, осуществляется стопроцентный рентгеновский контроль, в основном он выполняется ночью", – разъясняет заместитель директора дирекции по реконструкции и развитию ОАО "Мозырский НПЗ" Валерий Ильюк.

"Одним из последних крупнейших проектов, реализованных в том числе нашими субподрядчиками, – азербайджанской компанией SOCAR, – реализация и запуск в промышленную эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода "STAR" в Измире (Турция). Он был построен за рекордно быстрое время. Сроки строительства завода составили 5 лет, 2014-2019 гг. Современное красивое предприятие на побережье Эгейского моря. Завод находится, по сути, в горах, выстроен в скале. Бывая в рабочих командировках, мы были впечатлены инженерными решениями, качеством проделанной работы, культурой производства специалистов этой компании", - заявил заместитель директора дирекции по реконструкции и развитию Юрий Комаренко.

Руководитель проекта Енгин Гюнгормуш, начальник участка Али Гюлбек, инженер Озан Озтурк так прокомментировали свою работу журналистам: "У нас есть всё для плодотворной работы, а самое главное – добрые отзывчивые люди рядом. Мозырь видится нам уютным спокойным городом с развитой промышленностью".

"На Мозырском НПЗ работают лучшие сварщики SOCAR, компании с наибогатейшим опытом работы в подобных проектах, – об этом могу говорить с полной уверенностью", – заявил главный инженер ООО "Socar Construction" Александр Лойко.

Комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ включает комбинированную установку гидрокрекинга, установки производства водорода и производства серы, 21 объект общезаводского хозяйства. Реализация этого инвестпроекта позволит увеличить выход светлых, более дорогих и востребованных рынком нефтепродуктов до 70 % и обеспечить глубину переработки нефти до 90 %. Прогнозная стоимость проекта – более $1,2 млрд.