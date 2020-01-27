Президент: Азербайджанская компания может поставлять нефть куда угодно

"Азербайджанская компания может поставлять нефть куда угодно"

Как передает Report, об этом в рамках интервью российскому телеканалу "Россия-24" на Всемирном экономическом форуме в Давосе 20 января заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, отвечая на вопрос, будет ли Азербайджан поставлять нефть в Беларусь.

"Я не знаю. Это вопрос не ко мне. Это вопрос, наверное, к нефтяной компании. Мы поставляли нефть в Беларусь несколько лет назад, и потом этот процесс был приостановлен по инициативе белорусской стороны. Если опять возникнет такая потребность, то Государственная нефтяная компания Азербайджана рассмотрит этот вопрос. Сегодня компания SOCAR Traiding является одной из крупнейших трейдинговых компаний, и большая часть нефти, которую она продает, это нефть, не добытая в Азербайджане. Поэтому чисто технически азербайджанская компания может поставлять куда угодно. Но вопрос цены, вопрос логистики, вопрос, связанный с контрактными обязательствами - это все должно быть рассмотрено между соответствующими компаниями", - сказал глава государства.