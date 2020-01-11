Азербайджан выполнил обязательство перед ОПЕК в декабре

Ежесуточная добыча нефти в Азербайджане в декабре 2019 года составила 771 тыс. баррелей.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики страны, из них 680 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 91 тыс. баррелей - на конденсат.

Ежесуточный объем экспорта сырой нефти составил 457 тыс. баррелей,конденсата - 84 тыс. баррелей, нефтепродуктов - 19,9 тыс. баррелей.

Азербайджан выполнил свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению ежесуточной добычи на 20 тыс. баррелей с сохранением уровня добычи в объеме 776 тыс. баррелей нефти в сутки.

Министерство энергетики представило данные о ежесуточной нефтедобыче в декабре совместной технической комиссии Мониторингового комитета ОПЕК.

На VII совещании министров государств-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран вне картеля, прошедшем в Вене 6 декабря 2019 года, достигнута договоренность о сокращении добычи нефти еще на 500 тыс. баррелей в сутки. Азербайджан взял обязательства по сокращению ежесуточной добычи на 27 тыс. баррелей. С января 2020 года Азербайджан должен поддерживать объем добычи на уровне 769 тыс. баррелей в сутки.