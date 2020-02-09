Министр энергетики: Азербайджан выполнил обязательства в рамках ОПЕК+

Азербайджан практически выполнил обязательства по сокращению добычи в рамках ОПЕК+ в прошлом месяце.

Как сообщает Report, об этом рассказал министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

"Мы пока не объявили показатели добычи нефти за январь. Азербайджан обязался ежесуточно добывать 769 тыс. баррелей. Вероятно, что показатель за январь составит 770 тыс. баррелей", - добавил министр.

Напомним, что соглашение о сокращении добычи нефти в формате ОПЕК+ несколько раз продлевалось и менялось с начала 2017 года. В декабре прошлого года страны ОПЕК+ вновь договорились о сокращении суточной добычи на 1,7 млн баррелей с уровня октября 2018 года. Предыдущее соглашение предусматривало сокращение на 1,2 млн баррелей. На VII совещании министров государств-членов ОПЕК и стран вне картеля, прошедшем в Вене 6 декабря 2019 года, достигнута договоренность о сокращении добычи нефти еще на 500 тыс. баррелей в сутки. Азербайджан взял обязательства по сокращению ежесуточной добычи на 27 тыс. баррелей. С января 2020 года Азербайджан должен поддерживать объем добычи на уровне 769 тыс. баррелей в сутки.