​Азербайджан выполнил обязательства по сокращению добычи в мае

Ежесуточная добыча нефти в Азербайджане в мае составила 776 тыс. баррелей, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики страны.

По данным минэнерго, из них 699 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 77 тыс. баррелей – на конденсат.

Экспортировано 494 тыс. баррелей сырой нефти, 75 тыс. баррелей конденсата и 14 тыс. баррелей нефтепродуктов в сутки.

Азербайджан выполнил взятые на себя перед ОПЕК обязательства по сокращению ежесуточной добычи на 20 тыс. баррелей и сохранению в объеме 776 тыс. баррелей нефти в сутки.

Отметим, что в январе-мае 2019 года среднесуточный объем нефтедобычи составил 771,2 тыс. баррелей.

Министерство энергетики предоставило данные о ежесуточной нефтедобыче в апреле совместной технической комиссии Мониторингового комитета ОПЕК.

На V совещании министров государств-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран вне картеля, прошедшем в Вене 7 декабря 2018 года, достигнута договоренность о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с уровня октября 2018 года. Соглашение охватывает первое полугодие 2019 года.