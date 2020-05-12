​Азербайджан в апреле увеличил добычу нефти

В апреле 2020 года суточная добыча нефти по Азербайджану составила 771,4 тыс. баррелей. Из них 679,8 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 91,6 тыс. баррелей - конденсат.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, ежедневно экспортировалось 640,3 тыс. баррелей сырой нефти, 86 тыс. баррелей конденсата, 23,6 тыс. баррелей нефтепродуктов.

Суточная добыча нефти в Азербайджане в марте составила 763,9 тыс. баррелей, из них 683,7 тыс. баррелей сырой нефти, 80,2 тыс. баррелей конденсата. Ежедневно экспортировалось 418,9 тыс. баррелей сырой нефти, 76,2 тыс. баррелей конденсата, 15,5 тыс. баррелей нефтепродуктов.

Отметим, что страны, представленные в формате ОПЕК+, в том числе Азербайджан, в апреле освобождены от обязательств по ограничению добычи.

Азербайджан присоединился к декларации о сотрудничестве, предусматривающей сокращение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн баррелей - в июле-декабре и 5,8 млн баррелей - в январе 2021 года - апреле 2022 года.

В октябре 2018 года обязательства Азербайджана по суточной добыче сырой нефти составляли 718 тыс. баррелей, в июле-декабре добыча сократится на 18% к этому уровню - 131 тыс. баррелей, в 2021-ом – апреле 2022 года – на 14% - 98 тыс. баррелей. По соглашению, в мае и июне 2020 года суточная добыча по Азербайджану не должна превышать 554 тыс. баррелей, в июле-декабре - 587 тыс., а в январе 2021 года – апреле 2022 года - 620 тыс. баррелей.

С 1 мая на АЧГ (76 тыс. баррелей в сутки), "Азнефти" (17 тыс. баррелей в сутки), совместных предприятиях и операционных компаниях (3 тыс. баррелей) осуществляется процесс снижения суточной добычи.