​Азербайджан увеличил экспорт сырой нефти на 66%

В январе Азербайджан экспортировал 3,986 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, общей стоимостью 1,961 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, объем экспортируемой сырой нефти и нефтепродуктов в годовом сравнении вырос на 66,43%, а их стоимость - на 92,57%.

В отчетном периоде доля экспорта сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, в структуре экспорта Азербайджана составила 92,04%.