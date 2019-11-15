​Азербайджан увеличил экспорт сырой нефти на 11%

В январе-октябре 2019 года Азербайджан экспортировал 26,858 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, общей стоимостью 12,965 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, объем экспортируемой сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных минералов в годовом сравнении вырос на 11%, а их стоимость сократилась на 0,3%.

В отчетном периоде доля экспорта сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, в структуре экспорта Азербайджана составила 77,1%.