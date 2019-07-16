Азербайджан увеличил экспорт нефти на 17%

В январе-июне 2019 года Азербайджан экспортировал 15 833 150,78 тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, общей стоимостью 7 671 234,27 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, объем экспортируемой сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных минералов в годовом сравнении вырос на 16,7%, а их стоимость – на 10%.

В отчетном периоде доля экспорта сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, в структуре экспорта Азербайджана составила 76,87%.