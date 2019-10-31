Азербайджан увеличил экспорт нефти и газа в Грузию

В январе-сентябре этого года Грузия импортировала из Азербайджана 1 211 248 тыс. кубометров природного газа на 200,886 млн долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, эти данные приводит Национальное управление статистики Грузии.

В годовом исчислении объемы поставок газа из Азербайджана в Грузию увеличились на 7%.

В отчетном периоде Грузия импортировала из Азербайджана 122,827 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов на 67,726 млн долларов. Объем импортируемых нефти и нефтепродуктов возрос на 4,439 тыс. тонн или 3,7%.