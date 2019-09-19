Азербайджан увеличил экспорт нефти и газа в Грузию

В январе-августе этого года Грузия импортировала из Азербайджана 1 117 315,4 кубометров природного газа на сумму 182 млн 765,2 тыс. долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, эти данные приводит Национальное управление статистики Грузии.

В годовом исчислении объемы поставок газа из Азербайджана в Грузию увеличились на 74 600,8 кубометров или 7,15%.

В отчетном периоде Грузия импортировала из Азербайджана 122 763,5 тонн нефти и нефтепродуктов на 67 млн 670,2 тыс. долларов. Объем импортируемых нефти и нефтепродуктов сократился на 13 907,5 тонн или 12,7%.