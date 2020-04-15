​Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию на 23%

В I квартале этого года Азербайджан продал за рубеж 3,57 млрд кубометров газа, что на 11,6% больше к аналогичному периоду прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

В I квартале по сравнению с соответствующим периодом 2019 года в Турцию экспортировано на 23% больше, т.е. 2,6 млрд кубометров газа.

По TANAP в Турцию за 3 месяца поставлен 941 млн кубометров газа экспортируется. С момента ввода в эксплуатацию по TANAP в Турцию транспортировано около 5 млрд кубометров газа.

Отметим, что газ с азербайджанского месторождения "Шахдениз" поставляется в Турцию по Южно-Кавказскому трубопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Транспортировка коммерческого газа по TANAP в Турцию началась 30 июня 2018 года.