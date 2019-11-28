​Азербайджан увеличил экспорт газа, сократил поставки нефти в Грузию

За 10 месяцев этого года Грузия импортировала из Азербайджана 1 310 630,6 тыс. кубометров природного газа.

Об этом грузинскому бюро Report сообщили в Национальном статистическом управлении Грузии.

Общая стоимость природного газа, экспортируемого Азербайджаном в соседнюю страну, составила 217 076,2 тыс. долларов.

В годовом сравнении объем природного газа, закупаемого Грузией у Азербайджана, увеличился на 66 287,2 тыс. кубометров или 5,3%.

В январе-октябре из Азербайджана было поставлено 124 654,9 тонн нефти и нефтепродуктов на 68 708,5 тыс. долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем нефти и нефтепродуктов снизился на 10 145,1 тонны или 7,5%.