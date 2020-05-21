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Азербайджан увеличил экспорт газа на 13,5%

​Азербайджан увеличил экспорт газа на 13,5%

В январе-апреле текущего года зарубежным странам было продано 4,6 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, это на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из общего объема экспорта газа на долю Грузии пришлось 1,1 млрд кубометров, Турции - 3,5 млрд кубометров.

Отметим, что Азербайджан осуществляет экспорт газа в Грузию и Турцию. Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок по Южно-Кавказскому трубопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и Трансанатолийскому газопроводу (TANAP).

Азербайджанский газ транспортируется в Грузию по двум трубопроводам - Южно-Кавказскому трубопроводу и газопроводу Газимамед-Газах.

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