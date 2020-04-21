​Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии

В январе-марте 2020 года Азербайджан экспортировал 374,63 млн кВт/ч электроэнергии на сумму 17,85 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

В отчетном периоде доля экспорта электроэнергии в структуре экспорта Азербайджана составила 0,42%, а в структуре ненефтяного экспорта – 4,2%. В январе-феврале эти показатели составили 0,55% и 6% соответственно.

Следует отметить, что квартальные показатели экспорта электроэнергии соответствуют цифрам за январь-февраль, то есть в ежемесячном отчете ГТК не отражены данные по экспорту электроэнергии за март.

По полученной Report информации, отчет составляется на основе данных таможенных деклараций по товарам, оформление которых полностью завершено за отчетный период. Поскольку оформление экспорта электроэнергии за март 2020 года не завершено в полном объеме, экспорт электроэнергии за этот период будет отражен в таможенной статистике за апрель.