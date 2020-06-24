​Азербайджан сократил экспорт газа и нефти в Грузию

За первые пять месяцев этого года Грузия импортировала из Азербайджана 877,2 млн кубометров природного газа на сумму 144,7 млн долларов США.

Об этом Report сообщили в Национальном управлении статистики Грузии.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта природного газа из Азербайджана в соседнюю страну сократился на 47,8 тыс. кубометров или на 5,1%.

В январе-мае Грузия закупила у Азербайджана 65,8 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 17,5 млн долларов США. По сравнению с прошлым годом объем продукции сократился на 11,50 тыс. тонн или на 14,8%.