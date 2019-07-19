​Азербайджан сократил экспорт электроэнергии в Грузию

В январе-июне этого года из Азербайджана в Грузию было экспортировано электроэнергии на сумму 26 млн 711,4 тыс. долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, эти данные приводит Национальное управление статистики Грузии.

Стоимость экспортируемой Азербайджаном в Грузию электроэнергии в годовом сравнении снизилась на 153,8 тыс. долларов или на 0,5%.

Отметим, что в соответствующем периоде прошлого года Грузия импортировала электроэнергию из Азербайджана на 26 млн 865,2 тыс. долларов.