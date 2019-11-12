Азербайджан снизил ежесуточную нефтедобычу в октябре

Ежесуточная добыча нефти в Азербайджане в октябре понизилась на 6 тыс. баррелей в месячном сравнении и составила 718 тыс. баррелей, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики страны.

По данным Минэнерго, из них 644 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 74 тыс. баррелей – на конденсат.

Экспортировано 569 тыс. баррелей сырой нефти, 76 тыс. баррелей конденсата и 9,5 тыс. баррелей нефтепродуктов в сутки.

Азербайджан выполнил свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению ежесуточной добычи на 20 тыс. баррелей с сохранением уровня добычи в объеме 776 тыс. баррелей нефти в сутки.

Отметим, что в январе-октябре 2019 года среднесуточный объем нефтедобычи составил 762 тыс. баррелей.

Министерство энергетики представило данные о ежесуточной нефтедобыче в апреле совместной технической комиссии Мониторингового комитета ОПЕК.

На V совещании министров государств-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран вне картеля, прошедшем в Вене 7 декабря 2018 года, достигнута договоренность о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с уровня октября 2018 года. С 1 июля текущего года действие соглашения продлено до конца первого квартала 2020 года.