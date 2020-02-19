Азербайджан сэкономит 300 млн кубометров газа за счет возобновляемой энергетики

Установленная мощность возобновляемых источников энергии в Азербайджане сегодня составляет 17%.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов.

По его словам, в прошлом году доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии составила 7,3%. Азербайджан использовал природный газ для производства остальных 93% электроэнергии.

Уголь и дизельное топливо практически не используются в производстве электроэнергии в стране.

Э.Солтанов отметил, что установленная мощность возобновляемой энергетики складывается из мощностей гидроэлектростанций (1 230-1 279 МВт), ветровых, солнечных и работающих на биомассе электростанций (141 МВт): "Азербайджан немного отстает в этой области, и мы должны ускорить нашу работу. Нашей главной целью является доведение до 30% доли возобновляемой энергии в общем производстве электроэнергии к 2030 году. Уже подписано соглашение о реализации проектов мощностью 440 МВт в области ветровой и солнечной энергетики с компаниями ACWA Power и Masdar".

Солтанов подчеркнул, что здесь речь идет об иностранных и частных инвестициях в Азербайджан в размере 400 млн долларов США: "Государство намерено ввести частных инвесторов в данный сектор. Цены, предлагаемые этими частными компаниями, идентичны и без того низким тарифам в Азербайджане, что является основным успехом. Кроме того, после создания системы мощностью 440 МВт в Азербайджане останутся неиспользованными 300 млн кубометров газа. Мы можем экспортировать эти объемы и привлечь дополнительную валюту в страну".