Азербайджан считает необходимым продление сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

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Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов считает, что сделка ОПЕК+ по снижению добычи нефти доказала свою эффективность, и видит необходимость в ее продлении после июня.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом министр сообщил журналистам в субботу в кулуарах предстоящего заседания мониторингового комитета.

"Отвечая на вопрос, нужно ли продлевать (сделку после июня -), я считаю, что да", - сказал он.

"Сотрудничество в течение двух лет доказало свою состоятельность, и результаты налицо на сегодняшний день. Я думаю, что это сотрудничество должно быть продолжено", - добавил министр.

Шахбазов отметил, что, по его мнению, в настоящее время "рынок ведет себя достаточно адекватно". Это доказывает, что решения о снижении добычи нефти в течение первого полугодия 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых 812 тыс. баррелей приходится на страны ОПЕК и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК", принятые в декабре, были правильными и "на сегодняшний день отражают необходимые меры, чтобы вернуть баланс на нефтяной рынок".