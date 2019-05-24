Вице-спикер: Азербайджан с новыми технологиями будет добывать с месторождений больше нефти и газа

“До 2050 года 80% энергетических запасов будут уголь, нефть и газ. Хотя ранее звучали мысли о приостановке потребление угля. Отмечу, что до сих пор потребность в угле увеличилось в 4 раза, и сегодня в мире наиболее используемым средством энергии является именно уголь".

Как сообщает Report, об этом сказал выступивший на "круглом столе" на тему "Энергетическая безопасность в Азербайджане" вице-спикер Милли Меджлиса Валех Алескеров.

Он сказал, что с использованием новых технологий Азербайджан будет добывать с месторождений больше нефти и газа.

Вице-спикер парламента добавил, что в будущем обязательно будут обнаружены новые месторождения: "Под землей в местах ниже 0 градусов вместе с водой имеются триллионы кубометров замерзших запасов газа. В будущем, естественно, будут найдены технологии использования и таких месторождений".

В.Алескеров отметил, что Азербайджан, благодаря своим углеводородным ресурсам, стала известной в качестве надежной транзитной страны в мире.