Азербайджан продолжит добычу нефти в соответствии с планом на 2020 год

С 1 апреля Азербайджан также свободен от обязательств по ограничению добычи нефти, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

По информации, сегодня истекает срок действия соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи нефти на 1,7 млн баррелей в сутки от 6 декабря 2019 года. За этот период Азербайджан полностью выполнил обязательства по сокращению добычи в объеме 27 тыс. баррелей в сутки.

В январе-марте суточная добыча нефти в стране составила около 754 тыс. баррелей. Азербайджан будет осуществлять добычу нефти в соответствии с планом на 2020 год и текущей ситуацией.

Азербайджан является сторонником стабилизации глобального нефтяного рынка и с этой целью принимал активное участие в состоявшихся в марте консультациях между странами ОПЕК+.