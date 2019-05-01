​Азербайджан продал Турции электроэнергию по 9 гяпиков за киловатт

В январе-марте этого года Турция импортировала 106 696 000 кВт/ч электроэнергии из Азербайджана, Греции, Болгарии и Чехии, что на 61% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, в 2018 году этот показатель составлял 273 180 000 кВт/ч.

В первом квартале прошлого года официальная Анкара потратила на импорт электроэнергии 11 133 696 долларов, а в этом году на 58% меньше - 4 681 848 долларов.

В этом году Турция закупила у Азербайджана 8 998 000 кВт/ч электроэнергии, что на 50 483 000 кВт/ч меньше, чем в прошлом году. В стоимостном выражении эти объемы энергии составили 458 872 доллара, то есть 0,05 доллара за киловатт или 0,085 маната за каждый киловатт.