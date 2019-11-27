​Азербайджан примет участие в V саммите Форума стран-экспортеров газа

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов прибыл в Экваториальную Гвинею для участия в V саммите Форума стран-экспортеров газа (GECF).

Об этом сообщает Reportсо ссылкой на Министерство энергетики.

Мероприятие состоится 28-29 ноября в столице Малабо. Ожидается, что на саммите будет обсуждаться текущее состояние и перспективы мирового газового рынка, а также развитие сотрудничества между странами-экспортерами газа, ожидается подписание декларации.

В рамках саммита будет проведена отдельная встреча министров.