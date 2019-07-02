Азербайджан подписал решение о продлении сокращения добычи еще на 9 месяцев

На 6-й встрече министров ОПЕК+ в Вене была принята Хартия о долгосрочном сотрудничестве между странами-членами ОПЕК и не членами нефтяной картель. Затем была достигнута договоренность о продлении еще на 9 месяцев соглашения о сокращении добычи нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, страна также присоединилась к решению ”Хартии о сотрудничестве", а также стран-членов ОПЕК и не резидентов ОПЕК, которое будет действителен до конца первого квартала 2020 года.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов, участвовавший в мероприятии, оценил нынешнюю встречу министров стран-членов ОПЕК и не членов ОПЕК как историческое событие в рамках сотрудничества ОПЕК+: "Благодаря Хартии сотрудничества между странами-членами ОПЕК и не членами организации мы уже организованно будем осуществлять наши усилия по балансировке нефтяного рынка. Хартия, как механизм долгосрочного сотрудничества, обеспечит защиту интересов производителей нефти и устойчивую поддержку нефтяной промышленности".

На заседании министры стран не резидентов ОПЕК также дали согласие на предложение нефтяного картеля, выдвинутое с учетом экономических и геополитических факторов, связанных с ежедневной добычей, темпов развития мировой экономики, динамики спроса и предложения. Одобрено продление срока соглашения о сокращении добычи с полным охватом зимнего сезона. По итогам обсуждений страны-члены ОПЕК и государства, не входящие в организацию, в том числе Азербайджан, подписали "Декларацию о сотрудничестве".

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов также комментировал данное решение стран ОПЕК+ для регулирования нефтяного рынка и сохранения стабильности в предстоящие месяцы: "Это важное решение для балансировки рынка в период продолжающейся экономической и геополитической неопределенности. Страны ОПЕК+ в очередной раз продемонстрировали солидарность против рисков. Вступление Азербайджана в этот процесс, подписание "Декларации о сотрудничестве" полностью соответствует интересам нашей страны", - добавил министр.

Отметим, что реализация "Декларации о сотрудничестве" планируется с 1 июля 2019 года по 31 марта 2020 года. Квоты стран ОПЕК+ по принятой в декабре прошлого года "Декларации о сотрудничестве" остаются неизменными.