​Азербайджан почти втрое увеличил выработку ветровой энергии

В январе-сентябре в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в Азербайджане выработано продукции и оказано услуг в объеме 1 414,3 млн манатов, что на 2,5% больше аналогичного показателя прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, производство в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов увеличилось на 7,4% - до 246,3 млн манатов.

За указанный период общее производство электроэнергии в стране составило 18 175,8 млн кВт/часов, что на 5,7% превышает прошлогодний показатель.

Производство на гидроэлектростанциях сократилось на 9,3% - до 1 290,6 млн кВт/часов, на тепловых электростанциях увеличилось на 7,2% - до 16127,7 млн кВт/часов.

За 9 месяцев выработано 85,8 млн кВт/часов ветровой энергии, что в 2,7 раза больше показателя за январь-сентябрь 2018 года.

За этот период выработка солнечной энергии в стране повысилась на 7,3% и составила 34 млн кВт/час.