Азербайджан - перспективный регион для развития солнечной генерации - ИНТЕРВЬЮ

Антон Усачёв https://report.az/storage/news/65ab1f816f03a93e39bd6e918855a228/7c9149b7-e3b1-4426-9a9e-7dc62c946e9a_292.jpg

В эксклюзивном интервью российскому бюро Report директор НП "Ассоциация предприятий солнечной энергетики" Антон Усачёв рассказал о плюсах и минусах солнечных панелей как источника альтернативной энергии, их использовании в Азербайджане и переводе на такие панели объектов общественного транспорта.

-Расскажите о плюсах и минусах солнечных панелей как источника альтернативной энергии?

-Солнечная генерация за счёт развития технологий и масштабирования стала одним из самых дешевых источников энергии в мире. Именно этот фактор стал причиной стремительного роста установленной мощности солнечной генерации с 30 до 500 ГВт менее, чем за 5 лет. По оценкам международных организаций, у 80% всех новых солнечных парков, которые будут построены в 2020 году, электроэнергия будет дешевле, чем у новой угольной, газовой и дизельной генерации.

Несомненным плюсом солнечной генерации является её доступность. Солнце светит в каждой точке мира, а высокая выработка электроэнергии обеспечивается как уровнем инсоляции, так и КПД модулей.

Солнечные электростанции бесшумны и не наносят вреда окружающей среде. Использование солнечной генерации позволяет снизить количество вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, солнечные панели просты в эксплуатации, и поэтому экономичны в использовании.

Главный минус солнечных электростанций – зависимость объёма выработки от солнечного света. В пасмурную погода она снижается, а ночью, что логично, электроэнергия не вырабатывается. Но сейчас активно развиваются системы накопления энергии, аккумулирующие электроэнергию, выработанную солнечными электростанциями, что позволяет решить данную проблему.

-Насколько в целом распространены на сегодняшний день солнечные панели и опытна ли Россия в вопросе альтернативной энергии?

-По прогнозам экспертов, в 2020 году в мире может быть построено 142 ГВт новой солнечной генерации, что на 14% больше прошлого года. На конец 2019 года суммарные мощности солнечной генерации в мире достигли 593 ГВт.

Россия последовательно развивает производство солнечных модулей и вспомогательного оборудования. В стране также строятся большие сетевые и малые автономные солнечные электростанции, разработана и запатентована собственная высокоэффективная технология производства гетероструктурных модулей.

Установленную мощность солнечных электростанций в России к 2024 году планируют довести до 1,7 ГВт. Развивается и розничный рынок – сегодня в России практически в каждом российском регионе есть компании, которые предлагают солнечные решения.

Один из наиболее перспективных новых сегментов, который Россия успешно освоила – распределенная генерация, основу которой составляют гибридные энергетические установки, позволяющие обеспечивать энергоснабжение населения и промышленной инфраструктуры на территориях с ограниченным доступом к электрической энергии.

-Выгодно ли устанавливать солнечные панели в таком солнечном регионе, как Азербайджан?

-Благодаря высокому уровню инсоляции Азербайджан является перспективным регионом для развития солнечной генерации – в стране около 250 солнечных дней в году. Для примера, в Азербайджане годовое излучение солнечной энергии составляет 1500-2000 кВт/м2 (в США – 1500-2000 кВт/м2, в России – 800-1600 кВт/м2, во Франции – 1200-1400 кВт/м2, в Китае – 1800-2000 кВт/м2), что открывает широкие возможности для увеличения производства электроэнергии за счёт солнца.

Возможен ли перевод в Азербайджане общественного транспорта, транспортных дорог на солнечные панели (железнодорожного сектора и сектора автомобилестроения)? Какие условия должны быть созданы для этого перехода? Как этот переход осуществлен за рубежом?

Значительное снижение стоимости солнечных панелей и повсеместное их использование как в промышленных масштабах, так и в частных домохозяйствах или на небольшом предприятии, заставили задуматься учёных и правительства разных стран об использовании солнца для повышения экологичности общественного транспорта.

Наиболее активно решения солнечной энергетики внедряют в работу электробусов, используя солнце для подзарядки батарей. Крыша автобуса обладает большей площадью для установки солнечных модулей, чем автомобиль, что позволяет вырабатывать достаточно электроэнергии для поддержания, например, системы климат-контроля в салоне.

Первый в мире автобус, работающий на энергии солнца, был запущен в Австралии в 2007 году. Автобус оснащён системой рекуперативного торможения и кондиционерами, вмещает до 40 мест, и на 100% обеспечивается за счёт солнечной электроэнергии. При этом на самом автобусе солнечные модули не установлены, он получает электроэнергию с солнечной электростанции на автобусной станции в городе Аделаида.

В Китае с 2012 года функционируют гибридные автобусы, работающие на литий-ионных батареях, которые заряжаются от солнечных панелей на крыше транспортного средства.

Ещё одно направление использования солнечной энергии в общественном транспорте – разработка экопоездов. По аналогии с автобусами, солнечные панели могут быть установлены на крыше поезда, питая аккумуляторы. Второй вариант – установка солнечных модулей на отдельных участках железной дороги или вдоль всего маршрута следования поезда для генерации электроэнергии. Такого рода альтернативный транспорт уже курсирует, например, между Парижем и Амстердамом.

Внедрение подобных технологий в Азербайджане возможно благодаря высокому солнечному потенциалу региона.

-Можно ли установить панели на наземных пешеходных переходах, а также для освещения подземных переходов и тоннелей?

-Электроэнергия, произведённая на СЭС, обычно поступает в общую энергосистему и может питать любые электрические устройства, подключённые к сети.

Если говорить об автономных источниках, то солнечные модули могут быть установлены для работы, например, светофоров или уличного освещения. С помощью солнца освещают автомобильные трассы. Солнечные фонари работают автономно, снижая до минимума затраты на их эксплуатацию. Отсутствие внешних проводов для подключения к энергосети позволяет легко их перемещать в случае необходимости, а также снижает риск аварийной ситуации в случае непогоды.