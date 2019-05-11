Азербайджан отчитался перед ОПЕК о нефтедобыче

Ежесуточная добыча нефти в Азербайджане в апреле составила 683 тысячи баррелей, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики страны.

По данным минэнерго, из них 605 тысяч баррелей пришлось на сырую нефть, 78 тысяч баррелей – на конденсат.

Экспортировано 390 тысяч баррелей сырой нефти, 75 тысяч баррелей конденсата и 19 тысяч баррелей нефтепродуктов в день.

Азербайджан перевыполнил взятые на себя перед ОПЕК обязательства по сокращению ежесуточной добычи на 20 тысяч баррелей и сохранению в объеме 776 тысяч баррелей нефти в день.

Отметим, что в январе-апреле 2019 года среднесуточный объем нефтедобычи составил 770 тысяч баррелей.

Министерство предоставило данные о ежесуточной нефтедобыче в апреле совместной технической комиссии Мониторингового комитета ОПЕК.

Отметим, что в прошлом году среднесуточная добыча составила 792,6 тыс. баррелей.

На V совещании министров государств-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран вне картеля, прошедшем в Вене 7 декабря 2018 года, достигнута договоренность о сокращении добычи нефти на 1,2 миллионов баррелей в сутки с уровня октября 2018 года. Согласно новому решению, с января 2019 года Азербайджан взял на себя обязательство сократить суточную добычу примерно на 20 тысяч баррелей.