Министр: Азербайджан остается основным поставщиком природного газа в Грузию

Азербайджан остается основным поставщиком природного газа в Грузию.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказала министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

По ее словам, до конца года Грузия закупит 160 млн кубометров газа у российского "Газпрома", что составляет около 5% от общего объема потребления: "В этом году внутренний спрос составит 2,6 млрд кубометров, из них 95% придется на азербайджанский газ. Не думаю, что доля российского газа на грузинском рынке возрастет".