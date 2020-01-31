​Азербайджан обеспечил 95% спроса Грузии на природный газ в 2019 году

В прошлом году Грузия потребила 2,6 млрд кубометров природного газа, из которых 95% обеспечил Азербайджан.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом рассказала журналистам министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

"По предварительным данным, в 2019 году Грузия потребила 2,6 млрд. кубических метров природного газа. Мы покрыли 95% спроса импортом газа из Азербайджана. Это тот газ, который мы потребили как транзитная страна. Сюда входит газовая квота с "Шахдениз" и газ, поставляемый SOCAR. У России мы закупили лишь 140-160 млн. кубических метров природного газа, что, в среднем, составляет 5% от общего объема газа", - добавила министр.