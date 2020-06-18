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Азербайджан обеспечил 54% потребностей Грузии в нефтяном битуме

Азербайджан обеспечил 54% потребностей Грузии в нефтяном битуме

В январе-мае этого года Грузия импортировала 25,5 тыс. тонн нефтяного битума.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Союзе импортеров нефтепродуктов Грузии.

По сравнению с прошлым годом объем импорта нефтепродуктов снизился на 18,6 тыс. тонн или 42,2%.

В отчетный период основным поставщиком нефтяного битума в соседнюю страну стал Азербайджан. В Грузию экспортировано 13,7 тыс. тонн нефтяного битума, что составляет 53,7% от общего импорта соседней страны.

В первой тройке оказались Иран с 7,2 тыс. тонн и Ирак с 2,9 тыс. тонн.

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