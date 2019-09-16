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Азербайджан нарастил экспорт сырой нефти на 7,6%

Азербайджан нарастил экспорт сырой нефти на 7,6%

В январе-августе 2019 года Азербайджан экспортировал 21 452 779,53 тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, общей стоимостью 10 458 785,48 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, объем экспортируемой сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных минералов в годовом сравнении вырос на 7,6%, а их стоимость сократилась на 0,33%.

В отчетном периоде доля экспорта сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, в структуре экспорта Азербайджана составила 77,36%.

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