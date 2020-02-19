​Азербайджан нарастил экспорт нефтепродуктов

В январе этого года, по данным таможенных деклараций, Азербайджан экспортировал 59,345 тонн нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, продуктов, содержащих 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этого объема экспорта составила 28,160 млн долларов США.

На нефтепродукты пришлось 1,32% всего экспорта Азербайджана.

В январе прошлого года объем экспорта нефтепродуктов по товарному коду 2 710 в январе составил 40,246 тыс. тонн (+47%), стоимость - 19,967 млн долларов США (+41%).