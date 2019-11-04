Азербайджан нарастил экспорт газа в Турцию почти на 36%

В августе этого года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 734,97 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию Управления по регулированию энергетического рынка Турции, это на 15,57% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В августе на азербайджанский газ пришлось 23,35% от общего объема импорта Турции.

За 8 месяцев года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 6 044,65 млн кубометров природного газа, что на 35,5% больше показателя за прошлый год.

Азербайджан стал вторым по объему экспорта природного газа в Турцию. Лидером списка является Россия, откуда в отчетном месяце в Турцию экспортировано 1 450,74 млн кубометров. На третьем месте Алжир с объемом в 352,59 млн кубометров. Доля России в экспорте газа в Турцию составила 46,08%, Алжира - 11,20%.

В августе импорт Турцией природного газа вырос на 3,74% - до 3 148,09 млн кубометров.