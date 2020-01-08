Азербайджан на церемонии открытия "Турецкого потока" представляет министр энергетики

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов отправился с визитом в Турцию для участия в церемонии открытия газопровода "Турецкий поток".

Об этом сообщили Report в Министерстве энергетики.

В церемонии, которая состоится сегодня в Стамбуле, примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент России Владимир Путин, высокопоставленные правительственные чиновники ряда стран.

Строительные работы по проекту начались в 2017 году. Протяженность газопровода по дну Черного моря составляет 930 км. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Пропускная способность каждой нитки составляет 15,75 млрд кубометров.