Нариман Маннапбеков: АБР может рассмотреть возможность финансирования масштабного проекта плавучих солнечных станций в Азербайджане - ЭКСКЛЮЗИВ

© Report https://report.az/storage/news/120f81028814d41a89f032fde603cd99/85b77f5c-ab97-4b82-98fe-e2c4beb43836_292.jpg

АБР может рассмотреть возможность финансирования масштабного проекта строительства солнечных электростанций на поверхности водных резервуаров в Азербайджане в случае заинтересованности правительства страны.

Об этом в интервью Report сообщил глава представительства Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджане Нариман Маннапбеков.

По его словам, Азербайджан может стать первой страной в регионе, использующей такие инновационные технологии.

"В случае успеха реализуемой пилотной версии проекта, в следующем году начнутся детальные обсуждения по привлечению иностранных инвестиций для реализации более широкомасштабной версии проекта", - сказал глава представительства АБР.

По словам Н.Маннапбекова, грант на реализацию пилотного проекта был выделен АБР в августе прошлого года, получателями этого регионального гранта является не только Азербайджан, но и Афганистан и Кыргызстан.

«Пилотный проект в Азербайджане реализуется согласно графику. В ближайшее время ожидается визит миссии АБР, которая проведет обзор проекта и определит последующие шаги, в том числе по вопросам, требующим решения со стороны правительства Азербайджана», - сказал Н.Маннапбеков.

Отметим, что плавучие панели солнечных батарей предусматривается установить на озере Беюкшор. Пилотный проект под названием "Техническая поддержка и обмен знаниями по развитию систем плавучих солнечных панелей" одобрен Кабинетом министров республики и реализуется Минэнергетики при поддержке АБР.

Согласно пилотному проекту, на озере Беюкшор будут созданы три фотовольтаические системы, каждая мощностью 100 киловатт. Проект под названием "Floating Solar Energy Development" был утвержден АБР 17 августа 2018 года. Он предполагает оказание технической поддержки с целью создания плавающих солнечных электростанций в трех странах. Эксперты АБР уверены, что это будет способствовать диверсификации источников энергии, повышению энергобезопасности и снижению вредных выбросов в атмосферу.