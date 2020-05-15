Министр: Азербайджан мобилизовал все возможности для выполнения обязательств

Азербайджан высоко оценивает усилия участников декларации о сотрудничестве по ускорению восстановления стабильности и баланса на мировом нефтяном рынке и оказывает процессу необходимую поддержку.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства энергетики.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов отметил, что в позитивных тенденциях, наблюдаемых на нефтяном рынке в мае, несомненно, свою роль сыграли меры стран ОПЕК+ в снижении добычи: "Приверженность обязательствам членов ОПЕК+, а также позиции Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта касательно дополнительного сокращения добычи имеют решающее значение для регулирования нефтяного рынка".

Азербайджан с 1 мая приступил к обязательствам по сокращению ежесуточной добычи нефти.

"Азербайджан, добившись участия иностранных и отечественных производителей нефти в этом процессе на равных условиях, направил все возможности нефтяного сектора на выполнение обязательств. Уровень исполнения обязательств Азербайджана в первой декаде мая составляет 98 процентов. Наша главная цель - внести вклад в нефтяной рынок, приняв все необходимые меры для снижения ежедневной добычи на 164 тысяч баррелей в мае-июне", - сказал министр.

Азербайджан присоединился к декларации о сотрудничестве, предусматривающей сокращение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн баррелей - в июле-декабре и 5,8 млн баррелей - в январе 2021 года - апреле 2022 года.

В октябре 2018 года обязательства Азербайджана по суточной добыче сырой нефти составляли 718 тыс. баррелей, в июле-декабре добыча сократится на 18% к этому уровню - 131 тыс. баррелей, в 2021-ом – апреле 2022 года – на 14% - 98 тыс. баррелей. По соглашению, в мае и июне 2020 года суточная добыча по Азербайджану не должна превышать 554 тыс. баррелей, в июле-декабре - 587 тыс., а в январе 2021 года – апреле 2022 года - 620 тыс. баррелей.