Азербайджан лидер среди 10 стран-экспортеров нефти в ЕС по уровню эффективной утилизации попутного газа

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SOCAR сотрудничает Организация глобального партнерства по сокращению объемов сжигания попутного газа Всемирного банка с 2008 года.

Как сообщает Report, об этом заявила вице-президент SOCAR по экологии Рафига Гусейнзаде на проходящей в Баку Международной конференции "Роль Парижского соглашения в изменении климата и окружающей среде".

"Компания была дважды удостоена высшей награды Всемирного банка за проделанную работу. По результатам профинансированного Еврокомиссией исследования, Азербайджан занимает первое место среди 10 стран-экспортеров нефти в ЕС по уровню эффективной утилизации попутного нефтяного газа", - заявила Гусейнзаде.

По ее словам, SOCAR совместно с Программой развития ООН с 2015 года реализует национальный план действий по сокращению выбросов углекислого газа в секторе потребления топлива: "Проект состоит из трех компонентов. Одним из них является поставка попутного газа пользователю. Работа над этим компонентом уже завершена. Так, в течение года из 63 скважин было собрано 7 миллионов кубометров газа, которые были поставлены в села Сиязанского и Шабранского районов".

Вице-президент отметила, что SOCAR в январе этого года также присоединился к инициативе по сокращению выбросов метана, начатой такими нефтегазовыми гигантами как BP, Eni, Equinor, Exxon Mobile, Shell и Total. Следующее заседание Руководящего комитета по данной инициативе состоится в Лондоне 15 января следующего года. На нем будут приняты новые экологические нормы и принципы для снижения воздействия климатических изменений.