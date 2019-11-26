Крупнейшая нефтехимическая компания Сибири намерена создать с Азербайджаном совместное предприятие

Крупнейшая нефтехимическая компания Сибири "Титан" рассматривает возможность создания с Азербайджаном совместного предприятия в области переработки возобновляемого сырья.

Как передает Report со ссылкой российские СМИ, об этом сообщил председатель совета директоров АО "Группа компаний Титан" Михаил Сутягинский.

По его словам, компания работает в сфере производства полимеров, которые при переработке в пленочную продукцию могут дать возможность сохранить качество до трех месяцев без потери первоначальных показателей. Кроме того, компания также развивает область биотехнологий.

«Сегодня очень актуальным становится вопрос экологии, и те направления, которые мы отрабатываем в области переработки возобновляемого сырья, в области биотехнологий, позволяют нам кардинально улучшить положение в области экологии. Дальнейшее сотрудничество с Азербайджаном будет развиваться именно в этом направлении. Сегодня речь шла о мерах поддержки, которые будут полезны для того, чтобы и дальше развивать наши отношения", - отметил М. Сутягинский.

Кроме того, как подчеркнул директор ГК «Титан», будет осуществляться поддержка не только поставщиков и покупателей, но и в области создания совместных предприятий, что включает и финансовую поддержку, и возможность предоставления рынка.

Планы по созданию СП, как отметил глава ГК "Титан", имеются не с одной организацией.

Отметим, что на сегодняшний день ГК "Титан" объединяет ПАО "Омский каучук", ООО "Новочеркасский завод смазочных материалов", ООО "Титан-Агро" и ряд других агропромышленных, транспортных и строительных активов.