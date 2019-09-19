Азербайджан планирует к 2030 году довести долю возобновляемых источников энергии до 30%

Основная цель - долю возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии в Азербайджане довести до 30% к 2030 году.

Как сообщает Report, об этом рассказал министр энергетики Пярвиз Шахбазов на пресс-конференции партии "Ени Азербайджан" (YAP).

Министр отметил, что доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии составляет около 8%.

По словам Шахбазова, к 2025 году прогнозируется спрос на электроэнергию в объеме 25-28 млрд кВт/ч, а экспортные возможности достигнут 1,8 млрд кВт/ч.

По словам министра, суммарные мощности производства электроэнергии в Азербайджане составляют 7546 МВт: "Мощности возобновляемой электроэнергии, включая крупные гидроэлектростанции, составляет 1276 МВт. Это всего 17% суммарных мощностей. 92% электроэнергии получается из природного газа.

П.Шахбазов напомнил, что за 8 месяцев этого года выработка электроэнергии превысила 15 млрд кВт/ч: "Производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии увеличилось на 41,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт увеличился на 29,1% - до 913,3 млн КВт/ч. Импорт составил 102 млн КВт/ч. Прогнозируется, что производство электроэнергии увеличится на 3,6% в этом году – до 26,1 млрд КВт/ч, по 8% - в 2020 и 2021 годах".