 Наверх

Азербайджан экспортировал метанол на 3,9 млн долларов

Азербайджан экспортировал метанол на 3,9 млн долларов

В январе Азербайджан, по данным таможенных деклараций, экспортировал 39,484 тыс. тонн метанола (метиловый спирт) на 3,948 млн долларов США, сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Доля метанола в ненефтяном экспорте за январь составила 2,8%.

Производство метанола осуществляется на метаноловом заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), расположенном в Гарадагском районе.

Метаноловый завод сдан в эксплуатацию в 2013 году, передан под управление ООО SOCAR Methanol с 2016 года, а с августа 2017 года стал собственностью компании. Максимальная производительность завода составляет 650-700 тысяч тонн метанола в год.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!