Азербайджан будет представлен на крупнейшей конференции по возобновляемой энергетике

​Азербайджан будет представлен на крупнейшей конференции по энергетике

24 января, 2020 17:51

https://report.az/storage/news/72b4adf37f6bcb1489d5a9bff56c2b3e/2eb8fc17-4455-4fb8-8cb8-5c25aa5253f6_292.jpg Международная конференция по возобновляемой энергетике Renewable Energy Outlook состоится 13 февраля в Стамбуле, Турция. Как сообщает Report, основными организаторами мероприятия являются Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и Атлантический совет. На конференции будут обсуждаться вопросы финансирования сферы возобновляемой энергетики, инвестицирования, регулирования и применения новых технологий. Как сообщила Report советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева, Азербайджан на конференции представит глава аппарата министерства Заур Мамедов.

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