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Азербайджан будет представлен на крупнейшей конференции по возобновляемой энергетике

​Азербайджан будет представлен на крупнейшей конференции по энергетике

Международная конференция по возобновляемой энергетике Renewable Energy Outlook состоится 13 февраля в Стамбуле, Турция.

Как сообщает Report, основными организаторами мероприятия являются Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и Атлантический совет.

На конференции будут обсуждаться вопросы финансирования сферы возобновляемой энергетики, инвестицирования, регулирования и применения новых технологий.

Как сообщила Report советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева, Азербайджан на конференции представит глава аппарата министерства Заур Мамедов.

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