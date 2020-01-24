Азербайджан будет представлен на крупнейшей конференции по возобновляемой энергетике

Международная конференция по возобновляемой энергетике Renewable Energy Outlook состоится 13 февраля в Стамбуле, Турция.
Как сообщает Report, основными организаторами мероприятия являются Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и Атлантический совет.
На конференции будут обсуждаться вопросы финансирования сферы возобновляемой энергетики, инвестицирования, регулирования и применения новых технологий.
Как сообщила Report советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева, Азербайджан на конференции представит глава аппарата министерства Заур Мамедов.