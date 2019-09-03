Азербайджан более чем вдвое нарастил экспорт электроэнергии

В августе 2019 года в Азербайджане произведено 2,14 млрд КВт/ч электроэнергии, что на 200 млн КВт/ч или 10,5% больше, чем в августе 2018 года.

Об этом сообщил Report глава центра по связям с общественностью и прессы "Азерэнержи" Теймур Абдуллаев.

Отмечено, что экспорт электроэнергии в соседние страны увеличился в несколько раз по сравнению с августом прошлого года. Экспорт вырос за счет увеличения технических возможностей электростанций в рамках "Программы реабилитации", что обусловило рост поставок электроэнергии в соседние страны, в частности, Грузию.

Так, если в августе прошлого года в соседние страны было экспортировано 72,2 млн КВт/ч электроэнергии, то в этом году объемы экспорта составили 166,3 млн КВт/ч. Рост составил 94,1 млн КВт/ч (более чем в 2 раза). Большая часть электроэнергии (158,8 млн КВт/ч) экспортирована в Грузию.