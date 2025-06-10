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Азербайджанская нефть незначительно подорожала

Азербайджанская нефть незначительно подорожала Азербайджанская нефть незначительно подорожала
Энергетика
10 июня 2025 г. 09:41
Азербайджанская нефть незначительно подорожала

На мировом рынке цена 1 барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light выросла на $0,63 или на 0,9%, составив $70,79.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По результатам торгов, цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $68,85.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на $0,66 или на 0,96%, составив $69,50.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil sees slight price increase
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb

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